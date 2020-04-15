"أشهر سماك بالغردقة" الفسيخ يكافح الكورونا شرط إضافة الليمون والبصل (فيديو)

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يستعد المصريون خلال الساعات القليلة المقبلة بالاحتفال بشم النسيم، ومن أهم مظاهر الاحتفال فى هذا اليوم تناول الفسيخ، ويسأل البعض عن تناول الفسيخ يعرض البعض بالإصابة بفيروس كورونا المستجدة، يجيب خلال السطور القادمة أشهر وأقدم تاجر سمك فى الغردقة.





التقت عدسة "الفجر" بالحاج محمد صالح أشهر تاجر سمك في مدينة الغردقة، والذى أكد تناول الفسيخ لم يعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجدة.



وأضاف الحاج محمد، قديما أجدادنا عندما يتعرض أحد أفراد الأسرة لنزلت برد أو انفلونزا كان ينصحونه بتناول الفسيخ مع الليمون والبصل، مشيرًا ولكن فى ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد يجب على المواطنين الحرص فى تناول الفسيخ.



وأوضح قائلا، عند تناول الفسيخ هذه الفترة يجب أن يكون ملح خفيف ويضاف عليه الليمون والزيت وتناول معه البصل مع مراعاة تناول مياه بكميات كبيرة.





وفى سياق متصل أكد محمد عبده أشهر فسخانى بمدينة الغردقة، أن في مثل هذا الوقت من كل عام كانت المبيعات تزداد بشكل كبير بسبب موسم شم النسيم الذى ينتظره تجار الأسماك المملحة ولكن الجميع في حالة خوف وقلق من أن يكون الفسيخ والرنجة بهم أي شئ يسبب كورونا وحالة الهلع بين المواطنين، مشيرًا إلى أن الأسماك المملحة مثل الفسيخ والملوحة مع الليمون والبصل كان قديما ينصح بها لمريض الانفلونزا، موضحًا أن الفسيخ الملح الخفيف مع إضافة الليمون وتناول البصل معه.



وأوضح أنه يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية من المرض والنظافة، حيث يتم تخزين الفسيخ في براميل خشب أعدت خصيصا لهذا الغرض، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات عند البيع للمواطنين والإلتزام بارتداء القفازات الجلدية لضمان عدم إنتشار الأمراض.



واردف قائلًا أن الأسعار هذا العام لم تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث يتراوح سعر كيلوا الفسيخ البورى من 14 إلى 150 جنيها، والبربونى من 120 إلى 140، والملوحة من 80 إلى 100 جنيها، مشيرًا إلى أنه هذا الموسم مختلف عن الأعوام الماضية بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم بسبب أزمة كورونا المستجدة.





وتابع، أن هناك اشتراطات فى عملية التمليح ومعايير خاصة في التفسيخ، مطالبا المواطنين عند شرائك للفسيخ تجنب الفسيخ الملح الزائد ويجب إضافة الليمون والزيت وتناول البصل معه.