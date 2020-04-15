وكيل أعمال نجم ريال مدريد يكشف محاولة ليفربول لضمه





كشف ‏نيك أركوري وكيل أعمال اللاعب البرازيلي الشاب رودريجو جوس نجم نادي ريال مدريد الإسباني محاولة نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب ضم اللاعب قبل انتقاله لصفوف النادي الملكي.





وقال نيك أركوري في تصريحات صحفية:" عندما كان رودريجو بصدد توقيع أول عقد احترافي له مع سانتوس البرازيلي حينها كان اللاعب بالغ من العمر 16 عامًا، اتصل بي مدير في ليفربول قائلاً أن كلوب كان يعرف اللاعب، وقد شاهد إمكانياته، وقد جاء بالفعل لرؤية رودريجو شخصيًا".





وأضاف أركوري:"‏بحث كلوب على اليوتيوب، وقد كان يبحث عن مواهب من البرازيل، وظهر له رودريجو، حينها كان صغيرًا جدًا، جاء إلى البرازيل وأحبه اتصلوا بي وذهبت إلى إنجلترا بالفعل ثم أتيت بالعرض المقدم من ليفربول، إلى رئيس سانتوس، الذي قام برفض هذا العرض، وتبين أن سانتوس لم يرغب في بيع رودريجو ‏وبدلًا من ذلك كان أول عقد احترافي له رفقة سانتوس، لكن أول عرض إحترافي رسمي كان من ليفربول، و هو لا يزال يبلغ من العمر 16 عامًا".





يذكر أن اللاعب البرازيلي الشاب رودريجو جوس قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي سانتوس البرازيلي.



