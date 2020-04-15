نجم مانشستر سيتي يخطط للانتقال لبايرن ميونخ

أكدت تقارير ألمانية، أن النجم الألماني ليروي ساني، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لايزال يخطط للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت مجلة شبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن بايرن هو النادي الوحيد في ألمانيا الذي يمكن لليروى أن يتخيله كخطوة تالية له في مسيرته الكروية، يرى في بايرن الظروف التي يحتاجها لتحقيق هدفه الكبير الخاص بإحراز لقب دوري الأبطال الأوروبي".

وأشارت المجلة إلى أن ما قاله ساني في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن رغبته في الانتقال لبايرن ما زال قائماً.

وكانت مجلة كيكر الألمانية الرياضية أشارت أخيراً إلى أن الاتجاه الحالي في بايرن أصبح ضد التعاقد مع ساني وذلك بسبب تراجع رغبة ساني في الانضمام إلى النادي إضافة إلى زيادة التشكيك في جاهزية ساني من الناحية الذهنية، وهو ما نفاه سموليان تماماً.