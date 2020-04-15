Advertisements
تركيا تسجل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4281 إصابة
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:28 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4281 إصابة.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 5674، إثر تماثل 875 مريضا جديدا للشفاء.
ولفت قوجة إلى أن عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى الثبات.
ويعد معدل الوفيات اليوم الأربعاء، هو الأعلى منذ تفشي الوباء في تركيا والمرة الثانية التي تسجل فيها البلاد أكثر من مئة حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة، بعد تسجيل 107 حالة أمس.
ويذكر أن أعلنت السلطات التركية، فجر الأربعاء، أنها تعتزم وضع قضاء "كوتشاز" التابع لولاية كيريك قلعة (وسط)، تحت الحجر الصحي؛ بعد رصد إصابات بالفيروس القاتل.
وقال بيان صادر عن حاكم الولاية المذكورة، إن الحجر الصحي سيبدأ الرابعة عصر اليوم، وحتى إشعار آخر، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في القضاء.
وأشار إلى أنه خلال فترة الحجر سيتم غلق مداخل ومخارج مركز القضاء، ولن يسمح بمرور أحد إلا لأسباب قهرية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا