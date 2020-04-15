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الأردن يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 401

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 401.

ويذكر أن أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، أن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. 

وقال الرزاز إن الحكومة ستسمح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل، قريبا، لكن لن يَرفع حظرا للتجول المفروض قبل شهر، ويحد من تحركات الأردنيين البالغ عددهم عشرة ملايين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة في الإصابة بالفيروس.  

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل إصابة بكورونا لشخص متعاف، موضحا أن بعض الأشخاص المصابين لم تظهر عليهم أعراض كورونا لكنهم نقلوا العدوى لغيرهم.  

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