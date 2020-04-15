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تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:42 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استمرت أسعار الذهب في رحلة التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوي في 10 سنوات خلال تعاملات الأسبوع في ظل مخاوف من الركود العالمي بسبب تأثيرات فيروس كورونا "كوفيد-19" وبالتزامن مع تباطؤ عدد الوفيات في الولايات المتحدة.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5.9 بالمائة، بينما سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3 بالمائة لتكون أكبر وتيرة انكماش منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات. 

وأودى تفشي "كوفيد-19" بحياة 127 ألف شخص مع إصابة أكثر من مليوني شخص عالمياً، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ولم يستفد المعدن الأصفر أيضاً من البيانات السلبية التي كشفت عن تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 74 عاماً.

كما تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة على الإطلاق.

وعند التسوية،  تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 1.6 بالمائة وهو ما يعادل 28.70 دولار ليهبط إلى مستوى 1740.20 دولار للأوقية.

وكان المعدن قد وصل بالأمس إلى مستوى 1768.90 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر  لعام 2012.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1717.97 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 99.53.

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