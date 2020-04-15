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نجم ليجانيس: أريد اللعب لريال مدريد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أعرب النيجيري شيدوزي أوازيم نجم دفاع ليجانيس الإسباني والبالغ من العمر 23 عامًا عن حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في يوم من الأيام.

وقال أوازيم في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لقد حلمت طوال حياتي باللعب في إسبانيا، فأنا معار لليجانيس من بورتو ومستقبلي يعتمد على ما يقررونه".

وأضاف: "إذا عرض علي بورتو مستقبلًا أن أستمر في النادي فسأبقى بالتأكيد لأنني أعشق هذا النادي أيضًا وإذا لم يطلبوا مني الإستمرار فمن الأفضل أن استمر في الليجا".

وتابع: "كما كنت أحلم دائمًا باللعب مع ريال مدريد، إنني أقاتل وأصلي ليتم ذلك يومًا ما".

واختتم أوازيم تصريحاته قائلاً:"أنا أحب سيرجيو راموس، أنا معجب به حقًا، أحب أسلوب لعبه وموقفه في الملعب وروحه القتالية وقيادته".

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