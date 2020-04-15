كل ما تريد معرفته عن حادث الأميرية

تصدر حادث الأميرية ترند محرك البحث جوجل، في اليوم الثاني من المعركة، التي قادتها الشرطة المصرية الباسلة زودًا ودفاعًا عن الوطن مقدمين أرواحهم في سبيل رفعة مصر وسلامة أهلها.





حادث الأميرية البطولي





واشاد العالم بالعمل البطولي الذي قدمه رجال الأمن المصري في حادث الأميرية من أجل التصدي لخلية إرهابية اتخذت وكرًا بمنطقة آهلة بالسكان في الأميرية، لتنفذ مخططًا يضر بمصر وأهلها.





بداية حادث الأميرية





بداية حادث الأميرية، عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل أماكن عدة للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد القيامة، بحسب بيان الداخلية.





حادث الأميرية وقوات الأمن





ورصد رجال الأمن الوطني عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة)، ضبطت بحادث الأميرية.





اسشتهاد المقدم محمد الحوفي في حادث الأميرية





واستشهد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطني، ابن البحيرة، والذي شيعت جنازته اليوم، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، حصيلة حادث الأميرية.





حادث الأميرية والمخازن





وحددت الشرطة المصرية أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة)، تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في حادث الأميرية.





الأمن الوطني والعمليات الخاصة في حادث الأميرية





وبدأ حادث الأميرية في الـ٥ مساء وتم دعم قوات الأمن في المنطقة بضباط من العمليات الخاصة، ثم بقوات من مكافحة الإرهاب في الداخلية، وسيطرت الشرطة على الموقف والسيطرة على المبنى الذي يحتمي به الإرهابين، ومشطت قوات مكافحة الإرهاب والأمن المنطقة بالكامل.





حادث الأميرية والحفاظ على سلامة الأهالي





فاجأت الشرطة المصرية منطقة عزبة شاهين بدائرة قسم شرطة الأميرية، بإحضار سياراتها في الـ3 عصرًا، أسفل عقار مكون من 10 طوابق، للبحث عن 7 أشخاص مقيمين بالمنطقة، في شقة غير مأهولة، والمعروفة بحادث المطرية.





حادث الأميرية ووقر الإرهابيين





واتخذت الخلية من الشقة التي لا يوجد بها فرش مأوى يجمعون به أسلحتهم ليفاجأوا بأنهم محاصرين من رجال الشرطة المصرية، ليطلقوا النار بشكل عشوائي ليبادلهم رجال الأمن الوطني النيران ويقض عليهم بشكل كامل.





بداية الاقتحام في حادث الأميرية





وتقدم الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي القوات إلى باب الشقة، ولم يتمكنوا من الدخول، وفوجئوا بوابل من الرصاص يطلق عليهم من سطح العقار ونوافذ الشقق بالطابق الأخير، أصيب الشهيد و3 من زملائه بطلقات نارية، في واقعة حادث الأميرية يوم أمس.





حادث الأميرية والقصاص من الإرهابيين الخونة





كثفت الشرطة جهودها للقبض على أعضاء الخلية الإرهابية، لكن لا تستطيع الاقتحام، فالعقار بداخل سكان ما يقرب من 7 أسر مقيمين بالعقار، فلجأت الشرطة إلى فرض الكردون الأمني، في محاولة لضبط الإرهابيين، وحماية المواطنين، وحتى الـ6 مساءً.





حادث الأميرية عمل بطولي مشرف





وقدمت الشرطة المصرية نموذجًا كبيرًا في التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن وسلامة مواطنيه، مضحيين بأرواحهم في حادث الأميرية وفي بقية المناسبات دون أن يتوانوا ولو للحظة من أجل التضحية في سبيل الوطن الغالي، لتداهم وقر الخلية الإرهابية بتسلق ضباط العمليات الخاصة العقار حتى وصلوا سطح العقار، والشقق المختبئ بها الإرهابيين، وخلال نصف ساعة، نجحت في تصفية الخلية الإرهابية.



