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وفاة مصممة الرسوم المتحركة آن سوليفان بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
توفيت مصممة الرسوم المتحركة بشركة ديزني العالمية آن سوليفان، بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، وذلك عن عمر يناهز 90 عامًا.

أقيمت آن سوليفان، في منشأة Motion Picture Home في وودلاند هيلز، ثبتت إيجابية 13 من المقيمين في نفس المنشأة بفيروس كورونا المستجد.

تعد "آن" هى الشخص الثالث فى المنزل التى تموت بسبب المرض، وذلك من بين الأشخاص الـ 13 المصابين، يتم علاج 10 فى المنشأة ونقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى.

ومن جانبه قال بوب بيتشر، مديرها التنفيذي ورئيس MPTF: "توجد أيام جيدة وأيام سيئة، وكان هذا أحد الأيام السيئة".

وتابع: كانت آن سوليفان، امرأة موهوبة ومرنة بشكل ملحوظ، وطاردت حلمها فى الحياة بكاليفورنيا، وعملت بشركة والت ديزنى ونجحت بشدة، هذة الشابة من فارجو، داكوتا الشمالية، اتبعت خطوات شقيقتها هيلين إلى كاليفورنيا، وبعد أن درست فى مركز الفنون فى باسادينا، حصلت على وظيفة فى والت ديزنى بقسم الرسوم المتحركة فى أوائل الخمسينات".

وأضاف: "وبعد توقف العمل بدأت آن عائلة مكونة من أربعة أطفال، فى عام 1973، شقت طريقها مرة أخرى إلى العمل، فى البداية فى Filmation Hanna Barbera، ولكن كل ما أرادت القيام به هو العمل فى استوديوهات والت ديزني، وقد فعلت ذلك".

وفي سياق منفصل تأسست رابطة الفنانين الكبار في السينما والتلفزيون MPTF، بجهود الفنانين شارلي شابلن، ماري بيكفورد، دوغلاس فيربانكس وديفيد غريفيث، لمساعدة من يعملون بصناعة الترفيه في الأوقات الصعبة وتوفير الرعاية الصحية والخدمات إلى ما يزيد عن 150 ألف منهم.

ومن الجدير بالذكر أن مصممة الرسوم المتحركة آن سوليفان، اشتهرت بعملها على كلاسيكيات ديزنى، ومنها The Lion King وThe Little Mermaid وLilo & Stitch، وذلك قبل أن تتقاعد فى أوائل القرن الحادى والعشرين.

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