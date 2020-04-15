"صناعة الأدوية": لدينا مواد الخام تكفي التصنيع لمدة 9 أشهر

قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية لديها احتياطات من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية تكفي لنحو 9 شهور مما يضمن توافر الأدوية وعدم ارتفاع سعرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رستم لـ "الفجر"، أن إنتقال فيروس كورونا للهند التى تعتبر من أكبر البلاد الموردة للمواد الخام الزمة لتصنيع الأدوية لن يؤثر حتى الآن على صناعة الأدوية محليا بسبب الإحتياطات القوية التى تمتلكها الشركات من المواد الخام للصناعة تشمل المواد التى تدخل في صناعة الأدوية و مواد التعبئة والتغليف ، بجانت استكمال مصانع الصينية أعمالها بعد السيطرة على أزمة إنتشار فيروس كورونا هناك.

وأضاف رستم، أن أزمة كورونا اصابة العالم كلة بشلل في عمليات التصنيع مما إستدعي التفكير نحو بدء تصنيع المواد الخام للأدوية محليا؛ لحماية الأمن القومي للأدوية بالدولة مستقبلًا من نقصها بالأسواق إذا تكررت نفس الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلي دراسة جدوي بسبب ارتفاع التكلفة ولكن سيكون مفيد للدولة طوال الأوقات وليس في وقت الأزمة العابرة.