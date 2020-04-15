Advertisements

"صناعة الأدوية": لدينا مواد الخام تكفي التصنيع لمدة 9 أشهر

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:48 م
توافر الأدوية
توافر الأدوية
محمد عصام

قال أسامة رستم نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية لديها احتياطات من المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية تكفي لنحو 9 شهور مما يضمن  توافر الأدوية وعدم ارتفاع سعرها خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح  رستم لـ "الفجر"، أن إنتقال فيروس كورونا للهند التى تعتبر من أكبر البلاد الموردة للمواد الخام الزمة لتصنيع الأدوية لن يؤثر حتى الآن على صناعة الأدوية محليا بسبب الإحتياطات القوية التى تمتلكها الشركات من المواد الخام للصناعة تشمل المواد التى تدخل في صناعة الأدوية و مواد التعبئة والتغليف ، بجانت استكمال مصانع الصينية أعمالها بعد السيطرة على أزمة إنتشار فيروس كورونا هناك.

 

وأضاف رستم، أن أزمة كورونا اصابة العالم كلة بشلل في عمليات التصنيع مما إستدعي التفكير نحو بدء تصنيع المواد الخام للأدوية محليا؛ لحماية  الأمن القومي للأدوية بالدولة مستقبلًا من نقصها بالأسواق إذا تكررت نفس الأزمة،  مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلي دراسة جدوي بسبب ارتفاع التكلفة  ولكن سيكون مفيد للدولة طوال الأوقات وليس في وقت الأزمة العابرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرفة الصناعات الدوائية رئيس الصناعات الدوائية حتى الآن تصنيع مواد الخام تصنيع الادوية انتقال كورونا انتشار الفيروس أسعار الأدوية

أخبار تهمك

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 9 ساعات

بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 8 ساعات

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ يوم

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الدواء فيه سم قاتل

الأربعاء.. "صيدلة الفيوم" تنظم زيارة علمية لمصنع "أبيكو للأدوية"

بعد أزمة الكورونا.. غرفة الدواء تحسم الجدل حول زيادة الأسعار

رئيس غرفة التعبئة والتغليف: البعض يستغل توقف الاستيراد بسبب كورونا في رفع الأسعار

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

07:33 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي