Advertisements

"التجارة" تدشن السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة كمنصة إشهار

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قالت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إن نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة يعمل على توسيع نطاق الأموال المنقولة التي تكون محلاً للضمان، كما يسهل الحصول على الائتمان خصوصًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، وتوحيد منصة إشهار الحقوق على الأموال المنقولة لجميع أنواع حقوق الضمان، وسيكون له دور إيجابي في تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية.

هذا ونظمت اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرًا بعض الأحكام الواردة في النظام، ومن ذلك ما يتعلق بتحديد الأموال التي لا تنفذ تجاه الغير إلا بالحيازة، وأحكام تتعلق بالتنفيذ خارج إطار المحكمة، كما نظمت اللائحة أحكام السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وما يتعلق بمتطلبات الإشهار في السجل والتعديل عليه وإنهائه، إضافة إلى ذلك أتاحت اللائحة للجميع البحث من خلال السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.

ودشنت "التجارة" السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، والذي يعد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على معلومات عن حقوق الضمان على الأموال المنقولة المشهرة في السجل الموحد.

ويمكن الوصول له من خلال الرابط: scr.bc.gov.sa، وقد تم العمل عليه بالشراكة بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف السجل الى إشهار حقوق الضمان ومساعدة الأطراف المهتمة في معرفة الإشهارات السابقة على الأموال المنقولة المستخدمة كضمانة، كما يعتد بتاريخ ووقت الإشهار في تحديد الأولوية بين المضمون لهم في حال تعددهم على مال منقول واحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المملكة السعودية التجارة

أخبار تهمك

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ أقل من ساعتين

بديل الجوكر.. الأهلي يحسم موقفه من ضم باهر المحمدي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يفتح النار على مرتضي منصور بسبب قضية "النقاز"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

4 لاعبين خارج جنة الأهلي في الصيف.. على رأسهم الساحر والمنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 8 ساعات

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 8 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على مزايا تعديلات اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي

سماعات طبية قيمتها 6 آلاف ريال يوفرها "التأمين الصحي" للمرضى

العباسي: "التعامل بين البنوك التونسية والمؤسسات الصغرى.. ضعيف"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

07:33 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

هددوا بتفجير العمارة.. القصة الكاملة لاشتباكات الداخلية والإرهابيين بالأميرية (فيديو)

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي