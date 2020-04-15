من منزله.. القس بولس نظير يرأس صلاة بصخة أربعاء أيوب بالبث المباشر

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ترأس القس بولس نظير ثابت، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بأبوشوشة _ شمال نجع حمادي، وذلك من منزله بدون حضور شعب.



يأتي ذلك بالبث المباشر عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك».



وحرص بولس، على الاهتمام باحتفال بصخة إسبوع الألآم، حيث بعث رسالة مصورة إلى كل اقباط أبو شوشة يحثهم من خلالها بأن الاحتفال بالبصخة المقدسة داخل المنازل عبارة عن تحويل البيوت إلى كنائس تقام فيها الصلوات، وذلك في إطار دعم الجهود الحكومية والأهلية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.





وقال راعي كنيسة الانبا أنطونيوس، إن الكنيسة القبطية تعتبر هذا اليوم بيوم التأمر ضد السيد المسيح، ذلك اليوم الذي تأمر الكهنة وشيوخ اليهود عليه، حيث اتى لهم يهوذا الاسخريوطي لهم طالبًا منهم بأنه مستعد أن يسلم لهم المسيح بمقابل 30 قطعة من الفضة، وبالفعل تم الإتفاق بأنه يسلمه لهم.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لليوم الثالث من البصخة المقدس في إسبوع الألآم.



وبثت القنوات الفضائية ومواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" الصلاة بالبث المباشر.



ويوم الأربعاء من البصخة المٌقدسة هو يوم خصصته الكنيسة القبطية لإحياء ذكري قصة أيوب البار، وفيه أيضًا تحُيي الكنيسة تذكار خيانة يهوذا الإسخريوطي للسيد المسيح؛ والذي كأن إحد تلاميذه الإثني عشر، حيث سلمه للصلب بمقابل ثلاثون من الفضة.



ويصنع الأقباط عروس من القمح والفريك، لانه يتزامن هذا الاحتفال بأربعاء أيوب بظهور فيه بشائر زراعات القمح فى شكل سنابل رقيقة خضراء.





ويرمز عروس القمح بالخير والتفاؤل، وتشير إلى نجاح المحصول ووفرته.



كما إن صناعها تعود الي عادة تمتد جذورها إلى مصر الفرعونية ثم القبطية القديمة، وكانت العادة فى المجتمعات القديمة أن تصنع العروسة من باكورة محصول القمح.



ويعلق الأقباط القمح فى مدخل المنازل والبوابات فى هذا التوقيت من كل عام، وعادة ما تترك هكذا طوال العام إلى أن يحل العام التالى، فتصنع بديلتها الجديدة فى أربعاء أيوب لتعلق مكانها، ويحرص الأقباط على إعداد طبق الفريك.





وفي هذا اليوم حتي يوم الجمعة العظيمة منعت الكنيسة السلام والقبلات عقب انتهاء الصلوات، أو فى أى مكان، وذلك إحتجاجًا لى قبلة يهوذا الخائنة، ويستمر هذا الأمر حتى يوم سبت الفرح.

