المصير المجهول.. وكيل رمضان صبحي يكشف عن مستقبله مع الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مستقبل لاعبه مع الفريق الأحمر .

وأكد نادر شوقي، أن مصير رمضان صبحي مع الأهلي أصبح مجهول.

وتاب نادي شوقي في تصريحات تلفزيونية، أن انتشار فيروس كورونا في العالم سيؤدي إلى عديد من التغييرات في سوق انتقالات اللاعبين.

وأشار وكيل رمضان صبحي الي ان مستقبل رمضان صبحي لا يوجد ما يقال عنه، خاصة وأنه لا أحد يعرف أي شيء عن استئناف مسابقة الدوري المصري ودوريات العالم جميعًا.

واختتم: "أسعار اللاعبين ستختلف تمامًا لأن الأندية تعاني ماليًا بسبب توقف النشاط، لكن فيما يخص رمضان فالأمور غير محددة وغير واضحة فيما يخص الانتقالات في العالم كله".