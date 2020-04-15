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الخارجية الروسية: قرار ترامب بوقف تمويل الصحة العالمية "غير لائق"

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت وزارة الخارجية الروسية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية، "تصرف غير لائق".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية": "هذا التصرف، خلال الوباء، ضربة تقطع التنفس".

واعتبر ريابكوف إن إثارة "أسئلة حول منظومة عالمية، سواء أكانت منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل صحيح أم لا، غير مناسبة وفي غير وقتها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس أن بلاده ستعلق تمويل منظمة الصحة العالمية، لأنها، حسب قوله، لم تقدم معلومات في الوقت المناسب حول فيروس كورونا المستجد، ولم تبلغ العالم عن حقيقة المرض.

من جانبه أشار غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أنه من السخف القول إن منظمة الصحة العالمية أخفت شيئا عن الولايات المتحدة، نظرا لأن ممثلي واشنطن يعملون في الأجهزة الرئيسية للمنظمة. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تزال، المديون الرئيسي للصحة العالمية.

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وقف قرار غير لائق زار تمويل الصحة العالمية ترامب الخارجية الروسية

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