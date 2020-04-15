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"الداخلية" تأمر بتطبيق التصريح الموحد في جميع مناطق المملكة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

وافق وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على عودة اعتماد نموذج تصريح تنقل "موحد" للعمل بموجبه بجميع مناطق المملكة وعدم الاعتداد بأي تصريح آخر، وفقاً لصحيفة "عاجل".   

وأمر الأمير عبدالعزيز بن سعود باعتماد التصريح واعتبار التصريح القديم كأن لم يكن، وعدم التساهل في هذا الأمر، وتحرير مخالفة أحكام منع التجول والتعليمات، في الحال وفقًا لعدد من الشروط.  

وتتضمن التوجيهات التأكيد على مطابقة التصريح مع هوية المصرح له، والتأكد من مسار التنقل المصرح به ووقته، واستثناء المركبات الأمنية والصحية ذات الشعار الرسمي والشاحنات، والحالات الصحية الطارئة، التي يقدرها رجل الأمن مع تعزيز الحالة بتوافر إذن تصريح تحرك من تطبيق "اسعفني"، على أن يسجل اسم السائق وصاحب الحالة ورقم الهوية ورقم لوحة المركبة ووقت مروره وتقديم كشوفات الجهة المرتبطة للتحقق من ذلك مع القطاع الصحي.   

كما أعطى التوجيه مركبات نقل البضائع، ومركبات النقل العام حمولة 2 طن فأكثر، مهلة حتى بداية شهر رمضان المبارك، واعتبار تحركها دون تصريح مخالفة وإلزامها بالتصريح المعتمد أسوة بكل الجهات الأخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5862، ووبلغ إجمالي عدد الوفيات 79 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ931 حالة.

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