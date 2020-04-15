الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم بيراميدز





بدأ نادي الزمالك التحرك لخطف صفقة مفاجأة من نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الزمالك في ضم نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم خط الوسط في الفريق.





وتواصل بالفعل مسئولو الفارس الأبيض مع دونجا خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام للنادي في الصيف.





يذكر أن الزمالك كان يواجه منافسة من غريمه التقليدي النادي الأهلي لضم دونجا ولكنه تراجع عن الصفقة ليسهل الطريق على الأبيض لضم اللاعب.



