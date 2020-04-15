بين الفن والسياسة.. أمينة رزق نائبة في البرلمان

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حققت الفنانة القديرة أمينة رزق، في مشوارها الفني ما يحمله من قيمة واحترام رشحها لتكون صاحبة بصمة في مجال السياسة.



عُينت أمينة رزق، في مجلس الشورى بعد وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عام 1991 لتكون أول فنانة تدخل مجلس الشورى كعضوة.



اتخذت من مكانها هذا منبرًا للدفاع عن حقوق الفقراء، حاولت قدر طاقتها أن تقوم بدورها على أكمل وجه، إذ كانت "خام" على حد وصفها، واهتمت طوال عضويتها بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التي توقع على المدمنين وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية، وبذلك تحولت الخام إلى "زعيمة المعارضة".



طالبت باستجواب وزير الثقافة آنذاك فاروق حسني، لسؤاله عن الأسباب التي أدت لتدهور المسرح المصري، الذي أصبح لا يُصدر الفن الراقي للخارج بل يصدر الفنون الشعبية وكأن بلدنا بلد "رقص"، على حد قولها.



حصلت أمينة رزق، على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

