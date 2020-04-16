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نصائح وكشوف سريعة.. كيف تحمي "الصحة" الأطقم الطبية في أزمة كورونا؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه

تواصل وزارة الصحة تقديم دعمها للأطقم الطبية، التي تبذل مجهودا كبيرا ليلا ونهارًا لحماية وطنها، ووجهت رسائل لكل الفرق الطبية بهدف مواجهة الخوف والقلق، وحمايتها من العدوى وتحصينها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وتستعرض "الفجر" أهم التفاصيل فيما يلي:


- إجراء تحاليل الكاشف السريع عن كورونا للفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل:

وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة بهدف تحصين الفرق الطبية إجراء تحاليل الكاشف السريع عن كورونا للفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، بحسب ما أكدته وزارة الصحة والسكان.


كما أكدت الوزارة على أنه سيتم إخضاع جميع الفرق الطبية للتحاليل قبل العودة لاستكمال عملهم مرة أخرى في المستشفيات.


- الدعم المعنوي للأطقم الطبية والتفاعل معها وتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الوقائية لتعزيز حماية الفرق الطبية:

وفي إطار جهود وزارة الصحة لدعم الفرق الطبية معنويًا ونفسيًا اطمأنت وزيرة الصحة، على تواجد فرق لتقديم الدعم النفسي والمعنوي بصورة مستمرة للأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل، بالإضافة إلى التواصل الفعال معهم إلى جانب وجود مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الإحترازية والتي قد تم تشكيلها بهدف تعزيز سبل حماية الفرق الطبية في مستشفيات العزل حيث تقوم بالإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.


- 7رسائل من وزارة الصحة لمديري الفرق في الحجر الصحي:

وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتحصين الفرق الطبية من كورونا وجهت الوزارة عدة رسائل لمديري الفرق الطبية في الحجر الصحي وهي كالتالي: 

1- الإهتمام بنفسك أولًا ومعرفة جميع المعلومات عن فيروس كورونا وطرق انتقاله وأعراضه وسبل الوقاية منه.

2- ضرورة الإهتمام بكل فرد من أفراد الفريق الطبي والتشجيع المستمر والثناء عليهم دائمًا.

3- يجب ملاحظة إذا حدث أي تغير أو أعراض نفسية أو جسمانية لدى أي فرد من أعضاء الفريق الطبي.

4- ضرورة توعية الفريق بأهمية الدعم المعنوي والنفسي وأن مايشعرون به أمر طبيعي طالما لا يؤثر على أنفسهم أو مهامهم.

5- عمل بعض الأنشطة الترفيهية لو كان هذا متاح مع الفريق.

6- يجب ملاحظة أن كل فرد من أفراد الفريق الطبي حصوله على عدد ساعات من الراحة وقسط كافي من النوم.

7- إذا وجدت صعوبات رجاء حلها أو مشاركتها مع الجهات المختصة بهدف توفير الدعم.


- ضرورة التزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات:

كما شددت وزارة الصحة في تعليماتها على أهمية إلتزام الأطقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة ارتداء الواقيات وإتباع الإجراءات الطبية المتخذة تجاه الحالة المصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتة إلى أنه سيتم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 بهدف الرد على إستفسارات المستشفيات الخاصة المتعلقة بالحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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مكافحة العدوي تواصل الصحه بوابة الفجر الفجر الاحترازية الأطقم الطبية أخبار

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