قبل رمضان.. سلمی أبو ضيف بإطلالة مثيرة (صور)

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شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور من أحدث جلسة تصوير لها من داخل غرفة نومها وهي ترتدي ملابس المنزل, وذالك عبر حسابها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت "أبو ضيف" بملابس "كات" مفتوحة من ناحية الصدر,وشعر منسدل على كتفها وبدون ميك أب, وذالك من داخل الحجر المنزلي الذي يلتزمه البعض للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف مشاركتها في فيلم "بنات ثانوي" مع الفنانة جميلة عروض وهنادي مهنى والشرنوبي وتامر هاشم ومي الغيطي ومايان السيد وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.



