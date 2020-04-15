بروسيا دورتموند يخطط للحفاظ على نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بروسيا دورتموند الألماني يخطط للاحتفاظ بنجمه المغربي أشرف حكيمي المعار حاليًا من صفوف ريال مدريد الإسباني منذ صيف عام 2018.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بروسيا دورتموند يرغب في بقاء أشرف حكيمي سواء باستعارته مرة أخرى أو شراء النجم المغربي بشكل نهائي علمًا بأن عقده مع ريال مدريد ممتد حتى 2022.





وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الحالة الإقتصادية للفريقين ربما تتغير في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد مما قد يؤثر على الصفقة بشكل كامل وخاصة من جانب بروسيا دورتموند.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي كان قد صرح في الأيام السابقة أيضًا بأنه في حال كان يرغب ريال مدريد في التعاقد معه فإنه سيعود بالتأكيد على الرغم من أنه لا يعرف ما إذا كان سيكون لاعبًا أساسيًا أم لا.