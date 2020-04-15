للمرة الثانية خلال أيام.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

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لفت الأنظار واثارة الجدل هو كل ما يشغل حفيد عمر الشريف، والذي يبلغ من العمر 36 عامًا.



في خلال أيام معدودة من إثارته الكثير من الجدل بظهوره مرتديًا حمالة صدر، ظهر عمر جونيور، حفيد النجم العالمي عمر الشريف، بصور جديدة نشرها وهو يحتفل بفترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد المنتشر في العالم.



وظهر حفيد عمر الشريف، في الصور وهو يقف بجانب عامود من الحديد، وكأنه يرقص "Pole dance"، وهو الفن المعروف بشكل واسع في نوادى التعرى فقط، بفن "رقص العمود".



وأشار في تعليقه بأنه سيقدم "striptease" الذى يعتمد بشكل كلى على إثارة الغرائز والشهوات وهو عادة ما يكون أمام جمهور فى النوادى الليلية.





ومن الجدير بالذكر أن حفيد عمر الشريف، نشر مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة لجدة النجم العالمي عمر الشريف، وجدته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وعلق على الصورة: "أجدادى هم مصدر دائم للأمل والإلهام والشجاعة، ما زلت أتطلع إليهم للحصول على إجابات فى هذه الأوقات الصعبة وغير المؤكدة".

