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تراجع حاد في عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:03 م
السندات الامريكية
السندات الامريكية
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف الركود العالمي وبيانات سلبية، مع النظرة التشاؤمية المتعلقة بالأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، لتهبط العوائد على تلك الديون.

وتزامن هبوط عوائد السندات الأمريكية مع خسائر قوية للأسهم خلال التعاملات حيث فقد "داو جونز" أكثر من 400 نقطة.

وفي تقرير "البيج بوك"، قال الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي انكمش بوتيرة حادة مع تداعيات فيروس كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انخفاض مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مارس/آذار الماضي، فيما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في 74 عاماً.

كما سجلت ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة أكبر تراجع شهري خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 0.623 بالمائة عند أدنى مستوى منذ 3 أبريل  الجاري.

كما تراجع العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً إلى 1.26 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ 3 أبريل الحالي.

فيما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى مستوى 0.207 بالمائة.

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