الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق.. الخميس





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق.





وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان: يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير)، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل).





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة بين 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.



