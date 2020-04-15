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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق.. الخميس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ مشيرة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان: يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير)، وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة بين 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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المملكة السعودية الأرصاد أمطار رعدية

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