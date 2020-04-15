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"المسماري": القاعدة وداعش شاركوا في هجوم صبراتة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:14 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
الفجر
قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي والهاربين من بنغازي من "أنصار الشريعة" والمصنفين دوليا شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم اربعاء، أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يخوض حربا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.

وأضاف أن الجيش الليبي لم يدخل صبراتة سابقا بالسلاح بل التف أبنائها مع الجيش وقاموا بطرد داعش ومليشيات تهريب البشر، وأن القوات المكلفة بالحماية رأت أن الدفاع من داخل المدينة سيسبب خسائر كبيرة في الأرواح فقررت الانسحاب إلى قاعدة الوطية الجوية.

وكشف أن المليشيات الإرهابية سرقت سيارة طبيبة أوكرانية في مدينة صبراتة وأجبروها على النزول منها تحت تهديد السلاح.

ونوه بأن المليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا وحرقوا المنازل والمزارع.

وعلى صعيد المعارك حول طرابلس ومصراتة أكد المسماري أن القوات تقوم بواجبات تكتيكية بمنطقتي القداحية ووادي زمزم شرقي مصراتة.

وتمكنت قوات الجيش الليبي بحسب المسماري من تدمير القدرات المليشيات الإرهابية المعززة بمرتزقة سوريين ومدعومة بالطيران التركي المسير القتالية التي كانت تريد مهاجمة الجفرة وسرت والموانئ النفطية.




ولفت إلى أن "المليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا وحرقوا المنازل والمزارع".

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