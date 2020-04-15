"المسماري": القاعدة وداعش شاركوا في هجوم صبراتة

قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تنظيم القاعدة وداعش الإرهابي والهاربين من بنغازي من "أنصار الشريعة" والمصنفين دوليا شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة.





وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم اربعاء، أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.





وأشار إلى أن الجيش الليبي يخوض حربا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية.



