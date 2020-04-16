بعد انسحاب المخرج.. دينا الشربيني تستعين بوحدتين تصوير زيادة للحاق بالسباق الرمضاني



وفى سياق متصل اتجه صناع العمل، لضم وحدة تصوير ثانية على وجه السرعة مع المخرج تامر عشري، وذلك لسرعة الانتهاء من تصوير المشاهد التي تحتوى على الحلقات الأولى، حتى يتسنى لصناع العمل إرسال النسخ النهائية من أجل عرض المسلسل.



وانضم مؤخراُ الفنان احمد صفوت ليقدم شخصية محورية خلال الأحداث، ليكون بديل الفنان احمد فهمي الذي اعتذر عن استكمال العمل، لاسيما أنه صور يومًا واحدًا فقط، ثم عاد للبنان ليصور مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع اللبنانية هيفاء وهبي، ولسوء الحظ علقت جميع البلدان الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي جعلت أحمد فهمى لم يتمكن من العودة لمسلسل "لعبة النسيان" ليكون أحمد صفوت منقذًا للعمل.



يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هانى خليفة ويشارك فى بطولته إلى جانب دينا الشربينى كلا منى أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.



استكمل المخرج أحمد وفيق ما تبقى من تصوير مشاهد مسلسل "لعبة النسيان" لـ النجمة دينا الشربيني المقرر ان يعرض في السباق الرمضاني المقبل، بعد انسحاب المخرج هاني خليفة وبالفعل دخل "شفيق" موقع التصوير الأيام الماضية، ويكثف ساعات التصوير من أجل الإنتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد حتى يلحق بالعرض الرمضاني.