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مفاجأة.. الأهلي يستقر على الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

استقر جهاز الكرة بنادى الأهلى، على الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل عن الفريق في الموسم المقبل.

ويعد المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو كوستا، على رأس المرشحين للرحيل من قائمة الأجانب بالموسم الجديد.

ويبحث الأهلى فى الوقت الحالى تسويق الثنائي، والبحث عن عروض لرحيلهم سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

ومنح السويسرى رينيه فايلر الضوء الأخضر لجهاز الكرة، برحيل الثنائى لعدم حاجته لخدماتهم من الناحية الفنية.

وكان اتحاد الكرة اقترح تخفيض أعداد اللاعبين الأجانب فى الأندية بداية من الموسم المقبل، فى الوقت الذى يضم فيه الأهلى 5 لاعبين أجانب هم جونيور أجايى، وعلى معلول، وأليو ديانج، وأليو بادجى، وجيرالدو، بالإضافة إلى وليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى.

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