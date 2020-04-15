منصة إلكترونية تعرض سلع معرض "أهلا رمضان" والتوصيل لباب البيت





إنضمت إحدي منصات التجارة الإلكترونية لمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية “أهلًا رمضان” تحت شعار”معا من أجل المستهلك”، والتي تهدف إلى توفير عدد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية المخفضة التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، والتي انطلقت يوم الجمعة 10 من أبريل الحالي.





وتحمل اسم مبادرة “أهلًا رمضان”، و تشمل مجموعة من المنتجات الأساسية بتخفيضات متنوعة حسب نوع السلعة و ذلك بالتعاون مع شركاء أعمالها من أصحاب العلامات و المحلات والسلاسل التجارية.





وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن مشاركة منصات التجارة الالكترونية نقلة هامة في مسار المعارض التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بما تساهم به في توفير السلع الاساسية للمستهلك المصري بتخفيضات جيدة، وأيضاً بتخفيف الزحام على السلاسل التجارية التقليدية خصوصا في ظل أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.





ويتوقع حسام الدين أن تتسع حصة منصات التجارة الالكترونية من السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترات القادمة.





ومن جانبه، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي للمنصة الإلكترونية، إن ما يميز هذه المبادرة أنها توفر احتياجات العملاء عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتزاحم بالمحلات و أيضا توفير نافذة للبائعين، الشركاء وأصحاب العلامات التجارية للوصول لقاعدة عملاء التجارة الالكترونية و الاستمرار بتوفير المنتجات لعملائهم .





وتابع قائلا إن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش، والبقول والحبوب، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية مع توفير خدمات التوصيل للعملاء في أي مكان لتخفيف العبء عن كاهلهم في عملية الشراء و ضمان طريقه التوصيل الآمنة.





وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشراكة تامة للحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة قطاع المنصات الإلكترونية.