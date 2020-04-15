أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 15 إبريل 2020.. أبرزها طرد نجم الفريق وصفقة تبادلية غير متوقعة مع مانشستر سيتي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 15 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 15 - 4 - 2020 :-





- كانتي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد وبرشلونة





ذكر موقع " جول " العالمي في تقريره اليوم أن كانتي لا يريد مغادرة تشيلسي، إلا إذا قرر النادي الإنجليزي ذلك، وأضاف التقرير أن كانتي يشعر بالسعادة مع تشيلسي، ولا يريد الرحيل عن الفريق لأي وجهة أخرى، إلا إذا كان للنادي رأياً آخر.





- مدرب توتنهام السابق يدفع هاري كين نحو برشلونة وريال مدريد





قال هاري ريدناب المدرب السابق لمهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، إنه إذا كان برشلونة أو ريال مدريد مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب، فيجدر به التفكير في الأمر، وأوضح ريدناب الذي درب "السبرز" بين 2008 و2012 أنه لا يرى إمكانية لرحيل كين إلى مانشستر يونايتد رغم أنه سيكون إضافة قوية لليونايتد، في إشارة لتكهنات الصحافة الإنجليزية أخيراً بقرب انتقال اللاعب إلى أولد ترافورد.





- كيكي سيتين: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والليجا





أكد المدرب كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن رغبته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم مع النادي الكتالوني، وقال سيتين :"ليس لدي وقت لأضيعه، وأود أن أفوز بلقبي دوري الأبطال والليجا لقد وقعت مع البارسا لعام ونصف بالإضافة إلي سنة اخرى اختيارية، وأريد الوفاء بعقدي، واذا امكن التجديد أيضا هذا شرف كبير لي".





- برشلونة يطرد نجم الفريق





بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيقول (لا) لإعارة راكيتيتش، وذلك بعدما طلبت بعض الأندية الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، واشترط برشلونة تلقي عروضًا لضمه نهائيًا، من أجل الموافقة على التنازل عن خدماته، وكان راكيتيتش مرشحًا للرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، في ظل اهتمام ناديي يوفنتوس وباريس سان جيرمان بخدماته، لكنه فضل الاستمرار مع البارسا.





- مؤشر قوي على عقد الصفقة التبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي





كشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن تقارير بريطانية كانت قد ذكرت أن كانسيلو سينضم إلى برشلونة مقابل رحيل نيلسون سيميدو نجم البارسا إلى مانشستر سيتي، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الصفقة حقيقية وأن خورخي مينديز وكيل سيميدو وكانسيلو هو من اقترحها على الناديين.





- تير شتيجن يقحم ليونيل ميسي في أزمة تجديد عقده





كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن التجديد لشتيجن إن تم، سيكون مكلفًا لبرشلونة بسبب مطالب اللاعب المرتفعة بخصوص الأجر، وعرض برشلونة على شتيجن زيادة تصل إلى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد على راتبه لكن الألماني رفض لأنه يريد أن يكون في قمة جدول الرواتب خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجمين المتواجدين في الفريق.



