محمد بن زايد يبحث مع بيل جيتس أزمة فيروس كورونا

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل وميليندا جيتس" بيل جيتس.









وتناول الاتصال تعزيز التعاون الإنساني في مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة، في إطار الشراكات والمبادرات العالمية العديدة التي ينفذها الجانبان، إضافة إلى تطورات ومستجدات تحدي فيروس كورونا، والجهود المبذولة للحد من تداعياته على المستويات كافة خاصة الإنسانية.





وناقش الشيخ محمد بن زايد وبيل غيتس سبل وإمكانات التنسيق والعمل المشترك بين دولة الإمارات، من خلال المؤسسات الإنسانية المعنية التي تغطي مختلف مناطق العالم وبين "مؤسسة بيل وميليندا غيتس"، لدعم جهود المجتمع الدولي والحكومات في مواجهة خطر وباء فيروس كورونا المستجد، واحتواء تداعيات انتشاره بجانب أهمية دعم جهود المراكز والمؤسسات الطبية العاملة على تطوير وإنتاج العلاجات الخاصة به.





كما تطرقا إلى المبادرات والشراكات الإنسانية القائمة بين الجانبين، والتي تستهدف الحد من انتشار الأمراض والأوبئة في المجتمعات والوقاية منها في مختلف مناطق العالم.





وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الإنسانية في تعزيز التضامن والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة خلال المرحلة الصعبة التي يشهدها العالم إثر تحدي فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة، مشدداً على حرص الدولة الدائم على حشد الدعم للأوضاع الإنسانية العالمية ومساندتها المستمرة للمجتمعات المتضررة في مختلف الظروف.





ومن جانبه، أشاد بيل غيتس بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساندة جهود الدول ومؤسساتها الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا وآثاره.





وأثنى على مواقف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته الإنسانية بهذا الشأن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، مثمناً مبادرته إرسال أكبر شحنة معدات وأجهزة طبية إلى القارة الأفريقية مؤخراً حيث وصلت إلى أديس أبابا والتي تعد إحدى مراكز الدعم اللوجستي في أفريقيا.