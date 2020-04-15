رابط مباشر.. تعرف على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية Absher





يشغل بال الكثيرين في ظل الوضع الراهن التي تمر به دول العالم إثر انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيج-19" معرفة طريقة وخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر الإلكترونية Absher المتاحة للجميع.





وتتميز منصة Absher الإلكترونية بقدرتها الكبيرة على توصيل جميع القطاعات الحكومية أون لاين وتقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مشترك، وتقدم أكثر من 160 خدمة إلكترونية وتقدم خدمات على مدار 24 ساعة مجاناً، أجرى أكثر من مليون ونصف المليون مواطناً عمليات على خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية "بياناتي" عبر منصة Absher خلال العام الماضي 1440.





وتلزم المملكة جميع الوافدين بضرورة التحقق من الاقامة وموعد انتهاءها حتى لا يتعرض للتوقيف من قبل إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث صدر قرار يمنع على كلا من المنتهية صلاحيته أو من لم يجددها السير فى شوارع المملكة العربية السعودية، احتراما للقوانين المتعارف عليها.





خطواط الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية عبر موقع Absher





- الدخول على موقع Absher الجوازات السعودية عبر الضغط ( هنا ).





- تسجيل اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق.





- الاستعلامات الإلكترونية.





- الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة.





- تسجيل رقم الإقامة ورمز التحقق.





ويتعرض المتواجد داخل الأراضي السعودية إلى عقوبات صارمة، إذا لم يقم بتجديد إقامته، يسردها موقع "الفجر الإلكتروني" لكم في السطور التالية:





- غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي في المرة الأولى.





- 1000 ريال سعودي غرامة في المرة الثانية.





- عقوبة الترحيل والإبعاد النهائي عن المملكة إذا ارتكب مخالفة للمرة الثالثة.



