نجم الهلال يحدد شروطه للانتقال إلى بشكتاش

حدد البيروفي أندري كاريلو، نجم الهلال السعودي، شروطه من أجل الموافقة على الانتقال إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقالت صحيفة "أقسام" التركية أن كاريلو طلب الحصول على مبلغ 5ر2 مليون يورو سنوياً، للموافقة على انضمامه لبشكتاش.







وأضاف المصدر ذاته أن كاريلو يرفض البقاء في الدوري السعودي بعد تخفيض راتبه إلى 5ر3 مليون يورو بعد أن كان يتقاضى 7 ملايين يورو سنوياً.







وكان نادي الهلال قد أعلن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 50% بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في السعودية.







وأشار التقرير إلى أن كاريلو لا يمانع العودة إلى أوروبا ويوافق على التضحية المادية مع اقتراب العرض مما يتقاضاه داخل صفوف الهلال.







وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).