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نجم الزمالك يعلن خطوبته

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أعلن محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خطوبته خلال فترة توقف النشاط الكروي الخالية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ونشر عبد الغني صورة له رفقة خطيبته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد إعلانه منذ عدة أسابيع عن خطوبته في قناة الزمالك. 

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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