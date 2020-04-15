أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020: زيدان يصر على خطف ثنائي ليفربول.. والأخطبوط يقترب من الملكي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 15 أبريل 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الإيطالي دوناروما حارس مرمى ميلان من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يقترب من التعاقد مع دوناروما

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في التعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إي سي ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ريال مدريد الإسباني أصبح النادي المفضل للتوقيع مع دوناروما علمًا بأن حارس المرمى الإيطالي ينتهي عقده مع ميلان في 2021.

وأكد الموقع الإيطالي أن كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي كانا يرغبان في ضم الحارس ولكن ريال مدريد أصبح هو الأقرب في الوقت الحالي للحصول على خدمات حارس المرمى الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ريال مدريد يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف المقبل وذلك في ظل اقتراب عودة ألفونس أريولا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية فترة إعارته في الصيف المقبل.





- ستيفان : كامافينجا يمتلك الشرط الكافية للعب في ريال مدريد

صرح جوليان ستيفان المدير الفني لرين الفرنسي والبالغ من العمر 39 عامًا إن نجم خط وسط فريقه الشاب إدواردو كامافيجنا قادر ويمتلك الشروط الكافية للعب في ريال مدريد الإسباني.

وقال ستيفان في تصريحات لوسائل الإعلام:"لقد بدأت في عالم التدريب عندما كان عمري 24 عامًا، أقوم بتنظيم الدورات التدريبية واكتسبت الخبرة منذ 15 عامًا".

وأضاف: "مبابي لاعب صعب للغاية، لديه هذا الموسم أكثر من 30 هدف في جميع البطولات، لديه كل شيء مثل السرعة والجودة والثقة المذهلة، أرى أنه سيفوز بالعديد من الألقاب وربما الكرة الذهبية".

وتابع:"كامافينجا كان في الفرق الدنيا في رين، عندما كان عمره أقل من 16 عامًا لعب طوال الموسم مع فريق تحت 17 عامًا، أرى فيه لاعبًا جيدًا وقادرًا على الوصول لأعلى المراحل".

وأردف قائلا: "إنه يملك الموهبة الكافية، لا أهتم إذا كان عمره 16 أو 20، موهبته كافية لكي يلعب في أفضل الفرق، إنه جاهز وقمنا بإعداده للمشاركة مع الفريق الأول، سوف يتحسن نحن واثقون من هذا".

واستطرد قائلاً:"إنه يملك الشروط الكافية للعب في ريال مدريد، أراه لاعبًا يمتلك قدرات عالية ولديه الجودة الكافية للعب في أفضل نادٍ في العالم يومًا ما".

واختتم ستيفان تصريحاته قائلاً:"أنا دائمًا أعطيه النصيحة للبقاء موسم آخر في رين لأنه سيعمل ويتدرب أكثر هنا، بعد عام يجب أن يتخذ قرارًا بالخطوة التالية في مسيرته".





- بروسيا دورتموند يخطط للحفاظ على نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن بروسيا دورتموند الألماني يخطط للاحتفاظ بنجمه المغربي أشرف حكيمي المعار حاليًا من صفوف ريال مدريد الإسباني منذ صيف عام 2018.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بروسيا دورتموند يرغب في بقاء أشرف حكيمي سواء باستعارته مرة أخرى أو شراء النجم المغربي بشكل نهائي علمًا بأن عقده مع ريال مدريد ممتد حتى 2022.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الحالة الإقتصادية للفريقين ربما تتغير في ظل تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد مما قد يؤثر على الصفقة بشكل كامل وخاصة من جانب بروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي كان قد صرح في الأيام السابقة أيضًا بأنه في حال كان يرغب ريال مدريد في التعاقد معه فإنه سيعود بالتأكيد على الرغم من أنه لا يعرف ما إذا كان سيكون لاعبًا أساسيًا أم لا.





- أوازيم : احلم باللعب لريال مدريد

أعرب النيجيري شيدوزي أوازيم نجم دفاع ليجانيس الإسباني والبالغ من العمر 23 عامًا عن حلمه باللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في يوم من الأيام.

وقال أوازيم في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "لقد حلمت طوال حياتي باللعب في إسبانيا، فأنا معار لليجانيس من بورتو ومستقبلي يعتمد على ما يقررونه".

وأضاف: "إذا عرض علي بورتو مستقبلًا أن أستمر في النادي فسأبقى بالتأكيد لأنني أعشق هذا النادي أيضًا وإذا لم يطلبوا مني الإستمرار فمن الأفضل أن استمر في الليجا".

وتابع: "كما كنت أحلم دائمًا باللعب مع ريال مدريد، إنني أقاتل وأصلي ليتم ذلك يومًا ما".

واختتم أوازيم تصريحاته قائلاً:"أنا أحب سيرجيو راموس، أنا معجب به حقًا، أحب أسلوب لعبه وموقفه في الملعب وروحه القتالية وقيادته".





- وكيل أعمال دي بيك يكشف حقيقة رحيله عن آياكس في الميركاتو الصيفي

كشف جيدو ألبيرز وكيل أعمال دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي أن تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد قد يعقد رحيل وكيله عن صفوف الفريق الهولندي.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أبرز الأندية المهتمة بضمه علمًا بأن ريال مدريد يملك الأفضلية للتوقيع مع دي بيك مقابل 55 مليون يورو.

وقال جيدو ألبيرز في تصريحات صحفية:"لا أحد يعرف ماذا سيحدث لمستقبل دي بيك خلال الفترة المقبلة، فيروس كورونا قد يُعقد رحيله عن آياكس، علينا أن ننتظر لما سيحدث في الأسابيع القادمة".

وأضاف:"هناك العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي ترغب بالتوقيع مع فان دي بيك لكنني لا استطيع الحديث عن أي شيء في الوقت الراهن".

واختتم ألبييز تصريحاته قائلاً:"القرار النهائي بيد دي بيك بناءً على مشاعره تجاه الأندية التي ستحاول التعاقد معه ولكنني قادر على مساعدته في اختيار الوجهة المفضلة له من أجل استمرار نجاحه".





- مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني سيواجه منافسة قوية من مانشستر يونايتد الإنجليزي على بعض النجوم الذي يسعى الملكي للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مانشستر يونايتد يقف عائقاً في طريق ريال مدريد في التوقيع مع بعض النجوم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يخطط في الصيف المقبل التوقيع مع كلا من جادون سانشو وإيرلينج هالاند نجمي بروسيا دورتموند الألماني وذلك من أجل تدعيم خط هجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد يضع سانشو كهدف رئيسي في الصيف المقبل بينما كان النادي الإنجليزي قريبًا جدًا من التعاقد مع هالاند في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في التوقيع مع هالاند في الصيف المقبل، حيث أن مسئولي الملكي مازالوا مقتنعون بالمهاجم الشاب الصربي لوكا يوفيتش.





- زيدان يصمم على ضم نجم ليفربول

يصر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء بأن المدرب الفرنسي يسعى لجلب المهاجم السنغالي إلى صفوف النادي الملكي وتدعيم خط هجومه به بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع ليفربول.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية بأن اهتمام زيدان بضم المهاجم السنغالي يدفع ليفربول للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة بأن ليفربول سيحصل على 150 مليون جنيه استرليني مقابل الموافقة على رحيل ساديو ماني إلى ريال مدريد وهو ما يجعله مطالب بتوفير 100 مليون جنيه استرليني أخرين لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي مقابل 250 مليون جنيه استرليني.





كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيلجأ لسلاح الصفقات التبادلية، لحسم صفقاته المنتظرة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة النادي الملكي سيقوم بإستغلال إهتمام العديد من الأندية بلاعبيه المنبوذين، من أجل إدراجهم ضمن صفقات تبادلية.وأكدت الصحيفة، أن المهاجم الصربي " لوكا يوفيتش " ضمن أبرز المرشحين لمغادرة الفريق والدخول في صفقات تبادلية.ويعد نادي نابولي ضم أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، وبالتالي سيستغل ريال مدريد ذلك لضم لاعب الوسط الإسباني " فابيان رويز " نجم نابولي.كما أشارت بعض التقارير، باهتمام أرسنال باللاعب، وذلك لضم بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الفريق.ويبرز بقوة الثلاثي جاريث بيل، ماريانو دياز، وخاميس رودريجيز، خاصة الأخير الذي تم طرح اسمه في صفقة إنضمام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.ويمتلك ريال مدريد 13 لاعباً معاراً، بعضهم مرشح للعودة للفريق مثل داني سيبايوس وأشرف حكيمي ومارتن أوديجار، والبعض الآخر مرشح للبيع أو الدخول في صفقات تبادلية أحرى، مثل بورخا مايورال وألفارو أودريوثولا وسيرجيو ريجيليون.