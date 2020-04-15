البورصة الأمريكية تواصل التراجع بنهاية التعاملات





واصلت البورصة الأمريكية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاعات الطاقة والمواد الخام والمالية بعد هبوط بأكثر من 4 بالمائة لكل منهم.





وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال الشهر الماضي، كما انخفض النشاط الصناعي في ولاية نيويورك مسجلاً أدنى مستوى على الإطلاق.





كما تراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة هبوط منذ عام 1946.





وأعلنت بعض الشركات الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، لتظهر الضرر الناتج عن تفشي الكورونا والذي تسبب في زيادة مخصصات القروض استعداداً لاحتمالات التعثر عن سداد الديون.





وأعلن "بنك أوف أمريكا" تراجع أرباحه بنحو 45 بالمائة خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، في حين انخفضت أرباح جولدمان ساكس وسيتي جروب بنفس المعدل تقريباً.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق التمويل لمنظمة الصحة العالمية وسط مراجعة استجابتها لوباء "كوفيد-19"، مع ارتفاع عدد الإصابات لأكثر من 610.7 ألف شخص في الولايات المتحدة.





وعند الختام، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً 23504.3 نقطة، وهو ما يعادل فقدان 445 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.2 بالمائة ليسجل مستوى 2783.3 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 8393.1 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 99.515.