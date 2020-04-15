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مواصفات هاتف «آبل» iphone SE الجديد شاشة 4.7 بوصة بتقنية Retina HD

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:45 م
Iphone SE
Iphone SE
مواصفات هاتف «آبل» iphone SE الجديد شاشة 4.7 بوصة بتقنية Retina HD 

مواصفات هاتف iphone SE الجديد يتطلع مستخدمي الهواتف الذكية يوميًا للاطلاع الدائم على أحدث الأجهزة التي يتم إطلاقها في سوق الهواتف المحمولة، وتعد شركة أبل من أهم وأقوى الشركات المتخصصة في الأجهزة الالكترونية والتي تميزت عن غيرها من الشركات المنافسة الأخرى، وقد أعلنت شركة أبل اليوم الأربعاء عن انطلاق هاتف Iphone SE الجديد والذي طال انتظاره، مما جعل الجميع يتساءل عن مواصفات هاتف Iphone SE للاطلاع على مميزات الهاتف الجديد كما يرغب جميع مستخدمي هواتف أبل في معرفة سعر أيفون SE، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا..


مواصفات Iphone SE الجديد 2020

تتيح شركة أبل هاتف الجديد بسعة تخزين مختلفة حيث يأتي الهاتف بثلاث فئات 64 جيجابايت و 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، على أن يتوافر الهاتف بألوان الأبيض والأسود والأحمر بشاشة مقاس 4.7 بوصة وبتقنية Retina HD ويعيد Touch ID، ومن مميزات هاتف iPhone SE أنه يأتي بتصميم من الألمنيوم والزجاج تصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار ولمدة 30 دقيقة حتى عمق 1 متر، وذلك بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية البارزة التي تدعي أبل ان تصميمها من كريستال الياقوت والذي يعمل على حماية الجهاز والمستشعر وتقديم هاتف متينًا يتحمل الصدمات.


مميزات هاتف Iphone SE الجديد 2020

يتميز هاتف iPhone SE الجديد عن غيره من هواتف أبل بالسعر المنخفض مقارنة بأجهزة الأيفون الأخرى حيث تتيح الشركة هاتفا الجديد بسعر 399 دولار أمريكي فقط، ويأتي الهاتف بمعالج A13 Bionic وهو نفسه الموجود في أجهزة iphone 11 والذي يساعد على زيادة عمر البطارية، كما أوضحت الشركة أن هاتف iphone SE الجديد مزود بخاصية الشحن اللاسلكية مع أجهزة Qi بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع وهو ما يصل إلى 50% من عمر البطارية في 30 دقيقة فقط.


هاتف iPhone SE

بخصوص مواصفات الهاتف الجديد فمن المقرر أن يتم إطلاقه بكاميرا بفتحة عريضة 1.8 / f بدقة 12 ميجا بيكسل مستعين بمعالج إشارة الصور ومحرك A 13 Bionic العصبي والذي يضم العديد من المميزات لهواة التصوير الفوتوجرافي مثل وضع بورتريه وتأثيراته المختلفة وإمكانية التحكم في العمق، ومن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات الحصول المسبقة على هاتف  Iphone SE بالولايات المتحدة بدءا من السبت المقبل الموافق 17 أبريل الجاري.

مواصفات هاتف «آبل» iphone SE الجديد شاشة 4.7 بوصة بتقنية Retina HD 

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