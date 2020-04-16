أمينة رزق ترفض الزواج من رجل أحبها 14 عامًا (تفاصيل)

Advertisements

اشتهرت أمينة رزق، بلقب عذراء السينما المصرية، ولكنها قدم دور الأم بجدارة كبيرة وصلت إلأى قلوب الجماهير.



والحقيقة تمت خطبة أمينة رزق، مرة واحدة وتقدم لها الكثير ولكن قوبلوا بالرفض التام، وجائت الخطبة الوحيدة بعد ضغط كلبر من عائلتها.



وافقت على رغبتهم وتمت الخطبة على غير رضاها وكان يعمل ضابطًا وقد استغلت سفره لفترة وارسلت له شبكته لكي تعود إلى عملها بالفن، برغم وعوده لها بأنها لا تتركه ولكنها لم تقتنع لطبع الرجل الشرقي في الزمن الماضي.



عاد الشخص مجددًا بعد مرور 14 عامًا مصرًا على زواجه منها بعد أن تزوج فتاة أجنبية ثم طلقها لعدهم اتفاقهم.



اتفقت معه أمينة رزق على أن يكون الأمر مجرد خطوبة وبعد عقد القران فوجئت به يطالبها بحقوقه الشرعية.



رفضت لعدم وجود عاطفة إلى أن حدث شجار بينهم لمدة 11 يومًا بعد كتب الكتاب، وهذه المرة كانت الأخيرة ولم يعد مجددًا.

