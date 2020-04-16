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عم الشهيد محمد الحوفي: "مصر كلها حزينه عليه" (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:50 ص
الشهيد محمد الحوفي
الشهيد محمد الحوفي
كـسـاب أحـمـد
قال محمد عبدالسلام، عم الشهيد محمد الحوفي، إن نجل شقيقه عاش بطلًا ومات بطلًا، معقبًا: "مصر كلها بالكامل حزينه على الشهيد، عاش بطل ومات بطل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الأوغاد". 

وتابع "عبدالسلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن نجل شقيقه أصيب في عام 2016 أثناء مواجهته مجموعة من الإرهابين، واستمر في العمل، لأنه كان يتمنى الشهادة، معقبًا:" الشهيد ابن مصر، الله يرحمه".

تفاصيل إحباط العملية الإرهابية
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن "استشهاد" المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الاقباط، وتم رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".

السيسي يفتخر برجال الأمن
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي، في منطقة الأميرية الثلاثاء، وتصديهم لإحدى الخلايا الإرهابية.

وتابع في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية، على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، رغم كل التحديات".

وأضاف الرئيس: "أتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمني الشفاء لمصابي الشرطة البواسل، حفظ الله مصر والمصريين".

وزير الداخلية يزور المصابين
وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. 

واطمأن وزير الداخلية، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع 7 من تلك العناصر. 

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

انتصار السيسي تعزي أسرة الشهيد
وأجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، بالسيدة وفاء محمد مهنى والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها، الذي لقي ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

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