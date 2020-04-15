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اضبط القمر| تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv علي Nile sat وArab sat

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:15 م
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv  .. يبحث الكثيرون حول العالم العربي عن تردد قناة طيور الجنة أو طيور بيبي الجديد 2020، بعدما تم تحديث الترددات.

تغيير تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv   

وأعلنت الإدارة تغيير تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv    لتبث بجودة أفضل، وناشد خالد مقداد مالك القناة بضرورة ضبط القمر ووضع التردد الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv    

وقال خالد مقداد إنه سيتم انقطاع بث قنوات طيور الجنة نظرًا لتحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv  ، مطالبًا متابعيه بضرورة التحديث لتجنب الانقطاع.

اعرف تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv   

وأنشأت إدارة القناة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv   علي الأقمار الصناعيه نايل سات وعرب سات بعد أعمال تطوير القناه في الفترة الاخيرة، ومع بداية العام الجاري 2020.

ونظرًا لوجود متابعين كثر على مستوى العالم العربي لقنوات طيور الجنة نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv نرصد لكم الترددات الجديدة على نايل سات وعرب سات في السطور التالية:


تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 toyor al janah tv   على Nile sat وعرب سات:

القمر                   التردد           استقطاب            معدل الترميز

نايل سات     11315- 11392       عمودي                27500

عرب سات        11310                 3/2                  3000


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