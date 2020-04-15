النقاز يرد على "ترقيصة" حسين الشحات

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أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق بأنه لم يشعر بالضيف على الإطلاق من مراوغة حسين الشحات لاعب الأهلي في مباراة الفريقين بنهائي كأس السوبر المصري في شهر سبتمبر الماضي.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"رمضان صبحي وحسين الشحات لاعبان كبار ولم اتضايق أبدا على الإطلاق من "ترقيصة" حسين الشحات".



وزاد :"حازم إمام لاعب كبير ولم تحدث أي مشكلة على الإطلاق معه عندما كنت أشارك أو يشارك هو".



وأتم :"رسالتي لجمهور الزمالك :"لدي أصحاب كثير منهم وأتمنى التوفيق لهم في الفترة المقبلة".