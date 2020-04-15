Advertisements

النقاز يرد على "ترقيصة" حسين الشحات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:21 م
حسين الشحات
حسين الشحات
علي نبوي
أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق بأنه لم يشعر بالضيف على الإطلاق من مراوغة حسين الشحات لاعب الأهلي في مباراة الفريقين بنهائي كأس السوبر المصري في شهر سبتمبر الماضي.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"رمضان صبحي وحسين الشحات لاعبان كبار ولم اتضايق أبدا على الإطلاق من "ترقيصة" حسين الشحات".

وزاد :"حازم إمام لاعب كبير ولم تحدث أي مشكلة على الإطلاق معه عندما كنت أشارك أو يشارك هو".

وأتم :"رسالتي لجمهور الزمالك :"لدي أصحاب كثير منهم وأتمنى التوفيق لهم في الفترة المقبلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاعب زمالك حمدي النقاز الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل

منذ ساعتين

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

منذ حوالي 4 ساعات

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ ساعة و 11 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كينو يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك.. ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

طارق سليمان : مباريات السوبر تظل في الذاكرة ولا نستطيع نسيانها

بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بثنائية نظيفة

عاجل.. مشادة قوية بين شيكابالا ومعلول (فيديو)

سعد الحباك يهنئ النادي الأهلي وجماهيره بحصوله علي كأس السوبر المصري

من"وقفة" رمضان لـ "كوبري" أمين.. نجوم الأهلي تخصص إهانة الزمالكاوية في كل الألعاب

رد "غريب" من النقاز على ترقيصة حسين الشحات له في السوبر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:16 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل - كينو يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك.. ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

10:59 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي