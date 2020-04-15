Advertisements

انتصار السيسي تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم الأربعاء، بالسيدة وفاء محمد مهنى والدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، وذلك لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها، الذي لقي ربه أثناء مداهمة قطاع الأمن الوطني لأحد الخلايا الإرهابية بمنطقة الأميرية.

ومن الجدير بالذكر، أن والدة الشهيد تلقت مكالمة تعزية السيدة انتصار السيسي أثناء تواجدها بالبحيرة مسقط رأس عائلة الشهيد.

زيارة وزير الداخلية للمصابين
وزار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لعناصر الإرهابية كانوا يتخذون أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة. 

واطمأن وزير الداخلية، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، مشيدًا ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، ومثمنًا شجاعتهم وتعاملهم مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر فى إفشال مخططهم الإرهابي ومصرع 7 من تلك العناصر. 

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يواجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على هذا الوطن، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

التفاصيل الكاملة
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإبواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (٦ بنادق آلية،٤ سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.

كما أسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

وتم تقنين الإجراءات وتولت نيابة أمن الدولة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الحوفي شهداء بوابة الفجر انتصار السيسي الفجر الاميرية اﻻرهاب

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي لمسقط رأسه (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صفعة الموسم.. الزمالك يستعد لتوجية الضربة القاضية للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من رئيس الوزراء على الاحتفال بشم النسيم

منذ حوالي 11 ساعة

طبيب بجامعة صينية يكشف الحل السحري للخروج من أزمة كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحبس 26 متهمًا في أحداث الخانكة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستعد لضم "خليفة صلاح" لتعويض رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و5 وفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من السيسي بعد عملية الأميرية

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل رمضان صبحي يكشف مفاجأة جديدة بشأن مستقبله

منذ حوالي 5 ساعات

صور أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث الأميرية (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - كينو يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك.. ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستقر على الثنائي الأجنبي الأقرب للرحيل

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:16 م

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

عاجل - كينو يفضل الانتقال للأهلي على الزمالك.. ويكشف عن أفضل لاعب في مصر

10:59 م

نجا من حادث الواحات واستشهد بالأميرية.. صديق "الحوفي" يكشف تفاصيل عن حياته

12:53 م

تصريح صادم من الصحة العالمية عن دواء كورونا المنتظر (فيديو)

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي