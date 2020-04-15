زلزال بقوة 4 ريختر يضرب شمال إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 4 درجات شمال إيطاليا، مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن "رويترز".

ويذكر أن في تاريخ 6 أبريل 2009 ضرب زلزال مدينة لاكويلا بإقليم أبروتسو وسط إيطاليا بلغت قوته 6.4 على مقياس ريختر، وأدى إلى وقوع 150 قتيلا و1500 جريح.





كانت الصدمة الرئيسية للزلزال في الساعة 03:32 بالتوقيت المحلي (01:32 بالتوقيت العالمي)، في 6 أبريل 2009 وكانت بقياس 5.8 درجة على مقياس ريختر و6.3 درجة على مقياس العزم وكان مركزها بالقرب من لاكويلا عاصمة أبروتسو والتي عانت مع القرى المجاورة من أكبر الأضرار.





وكانت هناك عدة آلاف من الهزات الأولية والارتدادية منذ ديسمبر 2008، منها أكثر من ثلاثين فاقت قوتها 3.5 ريختر، وكان تأثير الزلزال في كامل وسط إيطاليا، ولقي 308 أشخاص حتفهم مما يجعله أعنف زلزال يضرب إيطاليا منذ زلزال إربينيا 1980.