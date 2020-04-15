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الأهلي يقرر خصم هذا المبلغ من كل لاعب بسبب كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال

قرر النادي الأهلي تخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى فى العالم بسبب فيروس كورونا. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصم 20% مم قيمة راتب كل لاعب بالفريق بسبب فيروس كورونا. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "اتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع لاعبي الفريق علي خصم نسبة 20% من قيمة الراتب الشهري، يعني 20% من راتب مارس و20% من راتب أبريل من كل لاعب داخل الفريق بعد تجميد النشاط الرياضي في العالم كله بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في أزمة مالية لكافة الأندية"

وتابع: " قرار الخصم جاء بناء علي تكليف من مجلس ادارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي طلب من مدير الكرة وضع تصور لتخفيض عقود اللاعبين لتجاوز الأزمة الحالية"

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