النقاز: سوء المعاملة في الزمالك أجبرني على الرحيل.. ولم أطلب العودة

أكد التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق بأنه قرر مقضاة النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على مستحقاته، مشيرا إلى أنه يرحب بالانتقال للنادي الأهلي في حال تلقيه عرض منه.





وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية :"ربنا نصرني بعد حكم لجنة المنازعات وكل شخص يأخذ حقه".





وتابع :"ليس لدي مشكلة مع جماهير الزمالك فأنا احترمه وهي أيضا تحترمني، مشكلتي كانت مع الإدارة".





وأضاف :"خلال الموسمين مع الزمالك لعبت بنسة 50% أو 60% من إمكانياتي لأني لم أكن أشعر بالراحة ففي الزمالك".





وأوضح :"جلست أكثر من مرة مع مسئولو الزمالك، ولكن بالرغم من هذه المشاكل إلا أنني ساهمت ي تتويج الزمالك بأربعة ألقاب".





وتابع :"المعاملة في الزمالك لم تكن بالمثل، وكثرة المشاكل جعلتني أفقد تركيزي".





وأشار :"كنت مرحب بالتجديد مع الزمالك ولكن عدم حصولي على المستحقات جعلني أفكر في الرحيل عن النادي كما أنهم لم ينفذوا أي وعودا لهم".





وزاد :"لم أتلقى أي مستحاقات من الزمالك منذ شهر يوليو الماضي وحتى نوفمبر، ثم بدأت في الاتخاذ بإجراءات فسخ التعاقد مع النادي".





وأردف :"قام المحام الخاص بي بإرسال خطاب رسمي إلى نادي الزمالك ولكن لم يجد أي استجابة من قبل مسئولو النادي الأبيض".





واستطرد :"اخترت اللعب في ليتوانيا بسبب أنه من الصعب أن يقبل فريق نزاع لاعب مع ناد أخر بجانب أنه كان صعب الانتقال لناد أخر بسبب قيدي إفريقيا، بجانب أنني تلقيت عروضا من السعودية لكن عدد اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية منعني من ذلك".





وأكمل :"الفريق الذي انضميت إليه يشارك في تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، وعقدي معه ينتهي في نهاية الموسم".





وأتم حديثه عن إمكانية العودة للزمالك :"كان من باب أولى أن يكون الاعتذار من البداية، أنا لست لاعبا صغيرا لكي أطلب من اللاعبين أمثال طارق حامد أو فرجاني ساسي أو محمود علاء العودة للزمالك كما يقال".



