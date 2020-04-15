بسبب برشلونة.. إنتر ميلان يبحث التعادل التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة إنتر ميلان الإيطالي فى تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم.





وأصبح المهاجم الأرجنتيني للنيراتزوري لاوتارو مارتينيز قريب من الرحيل عن صفوف إنتر والذهاب لفريق برشلونة الإسبانى والذى يسعي بقوة للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم.





ويدرس مسؤولي الانتر حسبما أشارت صحفية " لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يعرضوا على البارسا التعاقد مع المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان من اجل الموافقة على بيع مارتينيز فى الصيف.





وأشارت الصحيفة أن فى حال عدم موافقة برشلونة على ذلك سيفكر مسؤولي الإنتر فى ضم المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.