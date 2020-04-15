الأهلي يقرر تعديل عقد نجم الفريق





يسعي النادي الأهلي للحفاظ على محمد الشناوي حارس مرمي الفريق لسنوات قادمة بعد تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة.





وأكد الإعلامي إسلام صادق، أن إدارة النادى الأهلي تسعى لتعديل عقد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الشناوي يحصل على 6 مليون جنيه فى الموسم وسيكون هناك جلسة فى الفترة المقبلة من أجل تعديل عقده".

وأضاف: "مسؤولي الأهلي سيقوموا بزيادة عقد الشناوي إلى 10 مليون فى الموسم الواحد بجانب 2 مليون إعلانات ليصل المبلغ فى النهاية إلى 12 مليون".



