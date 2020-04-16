أسعار الذهب اليوم الخميس 16-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي





أسعار الذهب في مصر





لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 743 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,944 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,944 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 845 إلى 849 عيار 22 774 إلى 778 عيار 21 739 إلى 743 عيار 18 633 إلى 637 عيار 14 493 إلى 495 عيار 12 422 إلى 425 الاونصة 26.266 إلى 26.408 الجنيه الذهب 5,912 إلى 5,944 الكيلو 844.571 إلى 849.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 849.25 جنيه 55.20 $ سعر الذهب عيار 22 778.5 جنيه 50.60 $ اسعار الذهب عيار 21 743 جنيه 48.30 $ اسعار الذهب عيار 18 636.75 جنيه 41.40 $ سعر الذهب عيار 14 495.25 جنيه 32.20 $ سعر الذهب عيار 12 424.5 جنيه 27.60 $ سعر الذهب عيار 9 318.5 جنيه 20.70 $ اسعار أوقية الذهب 26,206 جنيه 1,717 $ اسعار جنيه الذهب 5,944 جنيه 386.40 $ اسعار كيلو الذهب 849,250 جنيه 55,199 $









أسعار الذهب عالميًا:



