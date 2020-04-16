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أسعار الذهب اليوم الخميس 16-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

لليوم الثاني على التوالي تواصل أسعار الذهب التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات، مع استمرار حالة التقلب في سعر المعدن الأصفر بحسب تطورات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت بعض المحلات طواعية بالإغلاق دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر  849.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 743  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,944 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 636.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 743 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   849.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,944  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

845 إلى 849

عيار 22 

774 إلى 778

عيار 21

739 إلى 743

عيار 18

633 إلى 637

عيار 14

493 إلى 495

عيار 12

422 إلى 425

الاونصة

26.266 إلى 26.408

الجنيه الذهب

5,912 إلى 5,944

الكيلو

844.571 إلى 849.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 849.25 جنيه      

 55.20 $

سعر الذهب عيار 22

 778.5 جنيه

 50.60 $

اسعار الذهب عيار 21

743 جنيه           

48.30 $

اسعار الذهب عيار 18

636.75 جنيه

41.40 $

سعر الذهب عيار 14

495.25 جنيه

32.20 $

سعر الذهب عيار 12

 424.5 جنيه

27.60 $

سعر الذهب عيار 9

318.5 جنيه

20.70 $

اسعار أوقية الذهب

26,206 جنيه

1,717 $

اسعار جنيه الذهب

5,944 جنيه

386.40 $

اسعار كيلو الذهب

849,250 جنيه

55,199 $


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 1.6 بالمائة وهو ما يعادل 28.70 دولار ليهبط إلى مستوى 1740.20 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1717.97 دولار للأوقية.

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