أسعار الذهب اليوم الخميس 16-4-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
845 إلى 849
|
عيار 22
|
774 إلى 778
|
عيار 21
|
739 إلى 743
|
عيار 18
|
633 إلى 637
|
عيار 14
|
493 إلى 495
|
عيار 12
|
422 إلى 425
|
الاونصة
|
26.266 إلى 26.408
|
الجنيه الذهب
|
5,912 إلى 5,944
|
الكيلو
|
844.571 إلى 849.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
849.25 جنيه
|
55.20 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
778.5 جنيه
|
50.60 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
743 جنيه
|
48.30 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
636.75 جنيه
|
41.40 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
495.25 جنيه
|
32.20 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
424.5 جنيه
|
27.60 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
318.5 جنيه
|
20.70 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
26,206 جنيه
|
1,717 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,944 جنيه
|
386.40 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
849,250 جنيه
|
55,199 $
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