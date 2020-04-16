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جامعة الأزهر: تشكيل فريق طبي لمواجهة فيروس كورونا (فيديو)

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:15 ص
طارق سلمان
طارق سلمان
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق سليمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة شكلت فريقًا طبيًا كبيرًا، من أستاذة الطب والصيدلية والعلوم لمواجهة فيروس كورونا منذ بداية أنتشار الفيروس، لافتَا إلى أن الجامعة لديها باحثين منتشرين في العديد من الدول، وتم التواصل معهم لإعداد تشخيص دقيق لفيروس كورونا، والعمل على الوقاية من الفيروس، وأعداد علاج. 

وتابع "سلمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن بعض الجامعات العالمية في فرنسا اختارت جامعة الازهر لإعداد برتوكولات مشتركة حول فيروس كورونا، وهذا نجاح كبير لمصر، مشيرًا إلى أن إعداد علاج لفيروس كورونا سيأخذ بعض شهور، ولكن نعمل الآن على اختصار هذا الوقت. 

وأشار  نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إلى أن هناك دعمًا كاملًا من قبل الدولة لبحوث الجماعة، ولمستشفيات جامعة الازهر، مشيرًا إلى أن أعداد قانون للتجارب السريرية سيضع مصر على الطريق الصحيح في الأبحاث على مستوى العالم. 

أحدث مستجدات فيروس كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في ٤ مستشفيات للعزل وهي "النجيلة، قها، بلطيم، وملاوي" وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مستشفيات العزل البالغ عددها ١٤ مستشفى، تمثل حوالي ٥٠٪؜ من إجمالي المستشفيات التي كان من المقرر تشغيلها في المرحلة الحالية والبالغة ٣٠ مستشفى، مضيفة أن هناك ٥٦ مستشفى حميات وصدر تعمل كمستشفيات للفرز والتشخيص والإحالة، و٢٥ فرعًا للمعامل المركزية ربطت بشبكة المعامل المركزية وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه تم تفعيل خدمة تلقي الاستفسارات والشكاوى من مقدمي الخدمة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا على الخط الساخن ١٠٥ ورقم الواتساب (٠١٢٠٤٨٥٤٧٢١ ) على مدار الساعة على أن يتم التواصل مع مقدم الاستفسار أو الشكوى خلال ٢٤ ساعة للرد عليه.

وتوجهت الوزيرة بخالص الشكر لكل مؤسسات المجتمع المدني وجميع الشركات وكافة شرائح المجتمع التي ساهمت بكثير من التبرعات العينية والمادية، والتي أظهرت تضافر كافة مؤسسات الدولة "الحكومية والمجتمعية" في هذه الظروف الاستثنائية، كما توجهت بالشكر أيضًا لرجال الأعمال على تقديرهم للأطقم الطبية، مما كان له أثر بالغ وانعكاس إيجابي عليهم ودعمهم معنويًا لبذل المزيد من الجهد في حماية الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى يجتاز الوطن هذه الفترة الحرجة بسلام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

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