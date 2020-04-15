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الأمن العراقي يعتقل 24 ألف شخص لمخالفتهم الحظر ضد كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية اعتقلت خلال شهر واحد 24 ألفاً و959 شخصاً لمخالفتهم إجراءات حظر التجوال الوقائي في بغداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن "القوات الأمنية بتشكيلاتها كافة تمكنت خلال الفترة من 17 مارس وحتى 15 أبريل الجاري من إلقاء القبض على 24 ألف و958 عراقياً لمخالفتهم إجراءات حظر التجول الوقائي في بغداد، وحجز 1326 عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات المرورية 53 ألفاً و425 غرامة".

وأوضح البيان، أن القوات الأمنية "قدمت تسهيلات دخول إلى 18 ألفاً و191 مركبة تحمل مواد غذائية إلى بغداد".

وأعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى مطلع شهر رمضان الكريم، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتتشار فيروس كورونا المتفشي في البلاد فيما رجحت مصادر عراقية تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر للحد من انتشار هذا الوباء.

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