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رئيس أمريكي سابق ينتقد قرار "ترامب" حول وقف تمويل الصحة العالمية
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:40 م
الفجر السعودي
انتقد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إسهامات بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية.
وذكر كارتر في بيان له، نقله "مركز كارتر": "أنا حزين بشأن قرار وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما هناك حاجة ماسة للتمويل، وخاصة في ظل تفشي وباء عالمي"، مضيفاً أن "منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على قيادة الجهود لاحتواء الفيروس".
وكان ترامب، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حيث اتهمت واشنطن المنظمة بالتقصير في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وواجه قرار ترامب انتقادات واسعة من قبل العديد من الدول، بما فيها روسيا، كما انتقدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، معتبرة القرار "غير عقلاني" و"خطيرا".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي 2,055 مليون إصابة، بينهم أكثر من 133 ألف حالة وفاة، وأكثر من 508 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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