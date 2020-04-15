رئيس أمريكي سابق ينتقد قرار "ترامب" حول وقف تمويل الصحة العالمية





انتقد الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إسهامات بلاده في تمويل منظمة الصحة العالمية.





وذكر كارتر في بيان له، نقله "مركز كارتر": "أنا حزين بشأن قرار وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، فيما هناك حاجة ماسة للتمويل، وخاصة في ظل تفشي وباء عالمي"، مضيفاً أن "منظمة الصحة العالمية هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على قيادة الجهود لاحتواء الفيروس".





وكان ترامب، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية؛ حيث اتهمت واشنطن المنظمة بالتقصير في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.





وواجه قرار ترامب انتقادات واسعة من قبل العديد من الدول، بما فيها روسيا، كما انتقدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، معتبرة القرار "غير عقلاني" و"خطيرا".



