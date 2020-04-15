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خالد جلال: ولايتي الثانية مع الزمالك فشلت بسبب اللاعبين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث خالد جلال المدير الفنى لنادى الزمالك السابق عن فترته الثانية، والذى تولي فيها الفريق الموسم الماضي وخسر بطولة الدوري المصري امام الأهلي. 

وقال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن إدارة نادي الزمالك لم تمنحه الفرصة كاملة في ولايته الثانية. 

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم التعاقد معي في وقت صعب للغاية ومع ذلك لم يتم منحي فرصة وحسيت أني دخلت من باب قولت سلام عليكم وخرجت من الباب الثاني"

وتابع: "اللاعبون سبب خسارة الدوري وفشل ولايتي الثانية كان هناك لاعبين ماضيين في أندية تانية ومكنتش مركزة في نادي الزمالك"

وأوضح: "جروس كان يعتمد على لاعيبة ثابتة وهذا تسبب لي في مشكلة كبيرة بسبب عدم جاهزية جميع اللاعبين"

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